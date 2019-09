Beppe Convertini: le rivelazioni sul suo amore segreto “la coppia verrà allo scoperto”

Nella rubrica ‘Dandolate’ sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato uno scoop su Beppe Convertini. Stando a quello che dice il giornalista, il conduttore de La Vita In Diretta Estate avrebbe un amore segreto. La coppia pare però che voglia uscire allo scoperto a breve.

“Beppe Convertini e’ assai geloso della sua privacy e sulla sua vita sentimentale aleggiano da sempre le più svariate versioni. Del criticatissimo neo conduttore Rai si sa solo che in passato ha avuto una relazione molto pubblicizzata con la sua collega Sara Ricci. A Roma però gira voce che l’attore pugliese abbia una consolidata storia d’amore con una persona (più giovane di lui ndr) che da svariati anni farebbe fuoco e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo. I due piccioncini convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi dalla capitolina Piazza Vittorio. Si mormora anche che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un “segreto di Pucinella” sarà reso pubblico. Che vorrà mai dire? Ah, saperlo.”

In un recente intervista rilasciata a Diva e Donna, un giornalista ha chiesto a Beppe Convertini informazioni in merito ad un suo presunto ex fidanzato. Il conduttore però si è limitato a dire che l’amore non fa distinzioni.

“Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

E si parte con questa nuova avventura..Amiche e Amici, vi aspetto dal 15 settembre a Linea Verde con @ingridmucci tutte le domeniche alle 12:20 su @RaiUno !☀️🥰 #foto @assuntaservello pic.twitter.com/Yg1s290lhF — Beppe Convertini (@BeppeConvertini) September 7, 2019