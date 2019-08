Beppe Convertini gay? Parla il presunto ex fidanzato – un giornalista chiede spiegazioni al conduttore

Beppe Convertini è sempre stato circondato da bellissime ragazze, diversi anni fa il portale Excite pubblicò le sue foto in compagnia di Rosy Dilettuso (de La Pupa e il Secchione) e della sorella di Flavia Vento. Pochi giorni dopo spuntò Giovanni Cavaretta, un cantante lirico che ad Excite dichiarò di essere stato fidanzato per 5 anni con il conduttore. La lettera di Cavaretta fu pubblicata anche da Gay.it e pochi giorni fa è stata rispolverata da Dagospia.

“Sono l’ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente.”

Beppe Convertini non ha mai confermato la versione di Giovanni Cavaretta. Ad anni di distanza però un giornalista di Diva e Donna ha chiesto al conduttore de La Vita In Diretta Estate qualche informazione in merito a questa storia.

“Hai avuto storie diverse. Donne e uomini a quanto sembra. Ho letto di un tuo ex compagno, Giovanni, che racconta a gay.it dei vostri cinque anni insieme”.

Il presentatore Rai però non ha voluto parlare di questa vicenda, ma si è limitato a dire che l’amore non distingue e non discrimina.

“Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

