Beyoncé e Benedetta Parodi che fanno le stesse cose – tutte le foto

Beyoncé As Benedetta Parodi: A Thread è la mia nuova ossessione.

Si chiama proprio così (thread, nel gergo di Twitter, non è altro che un susseguirsi di tweet legati fra loro), la nuova moda virale che sta contagiando anche gli italiani. Il gioco consiste nell’accostare foto simili di una celebrità americana con quelle di una nostrana. In questo thread realizzato da @BaddieRichie, sono state accostate Beyoncé e Benedetta Parodi, ma è possibile trovarne anche altri simili (come quello fra Bella Hadid e Barbara d’Urso).

La Knowles e la Parodi fanno palestra, mangiano pizza, cucinano una frittata, visitano musei e leggono libri… Vedere per credere.