Beyoncé a sorpresa, ecco il nuovo singolo Black Parade

Beyoncé oggi ha pubblicato a sorpresa quello che sembrerebbe essere il suo nuovo singolo da solista, Black Parade, che è già schizzato alla posizione #2 di iTunes (dietro Stay Gold dei BTS).

Il nuovo brano di Beyoncé non è stato pubblicato un giorno a caso, bensì nella giornata in cui si festeggia la fine della schiavitù negli Stati Uniti d’America. In Black Parade, infatti, la cantante parla delle sue radici afrodiscendenti.

Sul suo sito Beyoncé ha voluto accompagnare questa Black Parade promuovendo una serie di attività gestite da afroamericani:

“Buon Juneteenth. Essere neri è il tuo attivismo. L’eccellenza nera è una forma di protesta. La gioia nera è un tuo diritto. ‘Black Parade’ ti celebra e in concomitanza con la sua pubblicazione, BeyGOOD ha creato il Black Business Impact Fund, amministrato dalla National Urban League per aiutare e supportare le piccole attività in difficoltà gestite da neri”.

Black Parade molto probabilmente non farà parte di nessun album.

Ecco il brano, vi piace?