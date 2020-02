Beyoncé e Christina Aguilera: le meravigliose esibizioni al Kobe Bryant Memorial

Ad un mese dalla loro scomparsa, ieri sera allo Staples Center di Los Angeles si è tenuto il Memorial di Kobe Bryant e sua figlia Gianna. Familiari, amici e fan hanno celebrato e salutato l’ex leggenda dei Los Angeles Lakers. Sul palco sono salite anche due delle voci più belle del panorama musicale americano, Beyoncé e Christina Aguilera.

La Knowles si è esibita sulle note di XO e Halo e ha chiesto al pubblico di cantare con lei.

Christina Aguilera ha cantato Ave Maria, regalandoci una performance da brividi, davvero un’esibizione perfetta.

Christina Aguilera (@xtina) delivers a powerful & moving rendition of “Ave Maria” as a tribute to the late Kobe and Gianna Bryant #KobeFarewell .

