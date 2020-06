Beyoncé, Dear Class of 2020: il potente discorso contro razzismo, omofobia e sessismo

A causa dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo intero, in USA il classico Commencement speech (discorso di fine anno) si è spostato sul web, dove diversi grandi personaggi hanno parlato ai laureandi e diplomandi americani. Lady Gaga, Maluma, BTS, Taylor Swift e Beyoncé da You Tube – durante l’evento Dear Class of 2020 – hanno affrontato temi importanti come la lotta al razzismo, all’omofobia e al sessismo.

La Knowles ha saputo incoraggiare in maniera perfetta gli studenti ed ha ricordato anche gli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery. Il suo è stato davvero un discorso potente contro ogni forma di discriminazione.

È avvilente pensare a quanto una popstar possa usare parole così giuste per lanciare messaggi volti ad incoraggiare cambiamenti positivi, mentre l’uomo più potente del mondo proprio in questi giorni continua a vomitare discorsi pieni di odio che non fanno altro che dividere il suo paese. In un mondo giusto Beyoncé sarebbe alla Casabianca e le farneticazioni dell’amico del food blogger troverebbero spazio solo nei gruppi Facebook frequentati dai complottisti.

“Le uccisioni di George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e molti altri ci hanno lasciato tutti a pezzi. Hanno lasciato l’intero paese alla ricerca di risposte. Abbiamo visto che i nostri cuori collettivi, quando spinti a compiere un’azione positiva, possono avviare il cambiamento. Il vero cambiamento è iniziato con voi, questa nuova generazione di diplomati e laureati che celebriamo oggi. (…) So quanto sia difficile uscire e scommettere su voi stessi. C’è stata una svolta fondamentale nella mia vita, quando ho scelto di costruire la mia società molti anni fa. Ho dovuto convincermi di essere pronta e i miei genitori e mentori mi hanno fornito gli strumenti di cui avevo bisogno per avere successo, ma è stato terrificante. Il settore dell’intrattenimento è ancora molto sessista; è ancora dominato dagli uomini, e come donna non ho visto abbastanza modelli femminili che mi offrissero l’opportunità di fare ciò che sapevo di dover fare. Uno degli scopi principali della mia arte per molti anni è stato mostrare la bellezza dei neri al mondo: la nostra storia, la nostra profondità e il valore delle vite nere. Alle giovani donne, le nostre future leader, so che cambierete il mondo. Siete tutto ciò di cui il mondo ha bisogno. Diventate potenti, siate eccellenti. E ai giovani re: affidatevi alla vostra vulnerabilità e ridefinite la mascolinità. Guidate con il cuore. Ci sono molti modi diversi per essere geniali. Credo che voi e ogni essere umano siate nati con un dono magistrale. Non dovete apparire in un certo modo per essere geniali. E no, non dovete parlare in un certo modo per essere geniale, ma dovete diffondere il vostro dono in tutto il pianeta in un modo autenticamente vostro. A tutti coloro che si sentono diversi: se fate parte di un gruppo che si ritiene “altro”, un gruppo che non ha la possibilità di essere al centro della scena, costruite il vostro palcoscenico personale e fatevi notare. La vostra omosessualità è bella, l’essere neri è bello, la vostra compassione è bella, la vostra comprensione, la vostra lotta per le persone che potrebbero essere diverse da voi sono belle. Spero che andrete nel mondo a dimostrare che non smetterete mai di essere voi stessi, ora è il vostro momento. Fatelo vedere. Ora, se siete mai stati chiamati stupidi, poco attraenti, sovrappeso, indegni, senza talento, beh, è successo anche a me. Qualunque cosa facciate, non lasciate che la negatività delle persone che proiettano i propri dubbi su di voi scoraggino la vostra concentrazione”.

Beyoncé delivers powerful speech to #DearClassOf2020: “To all those who feel different…your queerness is beautiful, your blackness is beautiful. Your compassion, your understanding, your fight for people who may be different from you, is beautiful.” pic.twitter.com/Z3xKOA8fMo — Pop Crave (@PopCraveMusic) June 7, 2020

Beyoncé e Michelle Obama.

Cosa posso dire se non : due delle migliori donne sulla faccia dell’universo.

Due dei migliori “role models” di sempre.

Le amo alla follia e i loro discorsi di oggi hanno rafforzato la profonda e genuina ammirazione che provo nei loro confronti. pic.twitter.com/zTxI1OOzLp — I love you 3000 (@anadiomenee) June 7, 2020

Non sono mai stato fan di Beyoncé, ma questo discorso lo trovo veramente bellissimo. Che donna incredibile pic.twitter.com/Ch4nkUCViB — Alexander 🏳️‍🌈 (@alefthand_) June 7, 2020

