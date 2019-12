Beyoncé svela qual è la domanda che nessuno deve farle: “Odio quando me lo chiedono”

Beyoncé sta per fare il suo comeback. Stando a quello che riportano diversi siti americani, la popstar nei giorni scorsi ha registrato un video musicale che dovrebbe uscire nei prossimi mesi.

In attesa del suo grande ritorno, la cantante ha rilasciato un’intervista per il magazine Elle. Tra le tante curiosità, la Knowles ha svelato qual è la domanda che odia di più. No, non è “quanto costa un Grammy?“.



“La domanda che non sopporto? ‘Sei incinta?’ State lontani dalle mie ovaie!”

Giornalisti e fan siete avvisati: non chiedete a Beyoncé se è in dolce attesa. In effetti però la cantante non ha tutti i torti, non sono domande da fare, così come le famose ‘quando ti laurei?’, ‘quando ti sposi?’, ‘ma il fidanzatino?‘.

Durante l’intervista per Elle Queen B ha anche detto di non ricordarsi quale sia il suo account Snapchat.

“Odio dirlo, spero di non sembrare ridicola. La verità è che non so quale sia il mio account Snapchat. Mi dispiace Snapchat”.

Praticamente come quando io ho dimenticato le credenziali per accedere a Netlog e Badoo e i miei profili sono rimasti on line per anni con foto imbarazzanti (grazie al cielo questi social non esistono più).

Beyoncé: il servizio fotografico per Elle.