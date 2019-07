Beyoncé e la verità sulla foto del cast de Il Re Leone – ecco come sono andate le cose

Sembra incredibile (dato l’impeccabile lavoro di post produzione), ma in questa foto ufficiale del cast de Il Re Leone, Beyoncé non era presente nel momento della realizzazione della foto, è stata aggiunta in un secondo momento da un bravo grafico.

Al momento non sappiamo quali altri impegni aveva Beyoncé nel momento della realizzazione dello scatto, ma hey: è pur sempre Beyoncé e può permettersi tutto, anche rifiutare di posare per una foto di gruppo con un’altra decina di attori (chi più, chi meno) conosciuti. Mica siamo all’ultimo giorno del liceo per la foto dell’annuario.

A svelare che la cantante non era presente nel momento della foto è stato John Oliver, che nel film Il Re Leone interpreta Zazu.

“Ricordo che Chiwetel (Ejiofor, ndr) era seduto in prima fila e ha detto: ‘Devi stare attento a dove si trova il tuo piede!’. Io ho guardato in basso e non c’era niente, se non un pezzo di nastro adesivo sul pavimento con sopra scritto il nome di Beyoncé. Lì ho capito che non ci sarebbe stata e che sarebbe stata aggiunta dopo. Ho pensato ‘wow’!”.

Ecco lo scatto incriminato.

Beyoncé è una gnocca fotonica anche copia / incollata su una foto, pazzesco.