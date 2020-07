Vivere all’ombra di Beyoncé: la confessione di Kelly Rowland, ex delle Destiny’s Child

Kelly Rowland e Beyoncé sono cugine e da sempre grandi amiche, ma è innegabile che quando le Destiny’s Child si sono sciolte Beyoncé ha spiccato il volo, mentre la Rowland ha ricoperto un ruolo più marginale nell’industria del pop.

Attualmente, infatti, è una coach di The Voice Australia e proprio parlando con un suo concorrente, tale Chris Sebastian, ha fatto una confessione su com’è stato vivere all’ombra di Beyoncé.

“Conosco la sensazione [di finire all’ombra di un parente più famosi, ndr] riesci a immaginare cosa possa significare stare in un gruppo con Beyoncé?. È una sensazione che mi ha torturata. Ad esempio, “Non posso indossare questo vestito perché diranno che è come quello che ha indossato B”, oppure “Non posso fare una canzone così perché suona molto come una canzone di B.” Ci confronteranno sempre e comunque. Ti direi una bugia se ti dicessi di no, che non mi ha mai infastidito, questa è una caz*ata. È successo per un intero decennio, se voglio essere completamente onesta, un decennio in cui era come se fosse l’elefante nella stanza”.