Beyoncé torna con un nuovo album e una residenza a Las Vegas

Notizie bomba dall’universo di Beyoncé. Stando a quello che riporta l’affidabile Pop Crave, la cantante americana in questi giorni avrebbe già girato un nuovo video musicale.

Felicissimo di questa notizia, il 2020 sarà probabilmente l’anno di Gaga e Beyoncé.

Non solo un nuovo album, c’è anche un’altra grossa novità per la popstar. Beyoncé tornerà ad esibirsi per i suoi fan, dopo il tour di successo insieme al marito (che ha toccato anche in Italia). Dove potremo vedere la Knowles? A Las Vegas!

Sembra anche che Beyoncé sarà la cantante più pagata della strip, superando i cachet faraonici di Britney, Gaga, Celine e Mariah.

La notizia è stata riportata dai più importanti siti musicali statunitensi, da Rap Up a Popcrush.

“Anche lei dopo Lady Gaga, Britney, Celine Dion e JLo, avrà la sua residenza. È previsto un annuncio ufficiale nella prima metà dell’anno. Secondo le nostre fonti Beyoncé sarà l’artista più pagata della città. Questa non sarà la prima residenza di Bey a Las Vegas. Nel 2009, ha suonato in una serie di spettacoli all’Encore Theatre di Wynn Las Vegas. Beyoncé non sarà l’unica megastar sulla Strip. Janet Jackson, Lady Gaga, Mariah Carey, Shania Twain e Gwen Stefani attualmente hanno tutte residenze a Las Vegas”.

In passato alcuni Little Monster e fan di Beyoncé hanno duramente criticato la scelta di Britney Spears di esibirsi a Las Vegas. Chissà cosa penseranno adesso…



.@Beyonce has reportedly been filming a music video for new music. What kind of visuals would you want to see? pic.twitter.com/hUF8ZMbqlO — Pop Crave (@PopCrave) December 8, 2019

beyoncè has reportedly been filming a music video for new music. NEW MUSIC!!!! MA’AM pic.twitter.com/ZYxbdclv4C — vísh (@yasiruvismini_) December 8, 2019