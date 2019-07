Beyoncé nella colonna sonora de Il Re Leone, ecco Spirit

Se da una parte c’è il live action de La Sirenetta con tanto di Ariel afroamericana (qualcuno dice raccomandata proprio da Beyoncé), dall’altra parte c’è quello de Il Re Leone che vede la cantante di Single Ladies protagonista, dato che presta la voce al personaggio di Nala (in Italia doppiato dalla cantante Elisa).

Il film su Il Re Leone uscirà il prossimo 19 luglio negli Stati Uniti d’America e il 21 agosto in Italia e sarà accompagnato dalla colonna sonora The Lion King The Gift, album curato e prodotto da Beyoncé in persona, che proprio oggi ha rilasciato il primo estratto: Spirit. Il disco uscirà in concomitanza con il debutto statunitense del film e sarà disponibile su iTunes, Apple Music, Tidal e Spotify.

Beyoncé è ufficialmente tornata, anche se questa volta con una colonna sonora.



Il Re Leone è stato diretto da Jon Favreau. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Nathanson. Nel cast vocale Donald Glover, James Earl Jones, Billy Eichner, John Oliver, Alfre Woodard, John Kani, Seth Rogen, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph, Black Kasther, Eric Andre, Keegan-Michael Key.