Beyoncé: ecco quante copie ha venduto l’album The Lion King The Gift – dalle accuse di flop in UK, al boom USA

L’album The Lion King The Gift è al centro di una polemica, qualche giorno fa il The Sun ha rivelato che in UK il disco ha venduto soltanto 949 copie fisiche. Sui social in molti hanno gridato al disastro, ma c’è una spiegazione, in Inghilterra infatti i più grandi negozi di musica stanno chiudendo (anche a Londra ormai è difficile trovare un HMV aperto), quindi è normale che le copie fisiche siano pochissime.

In USA i numeri sono ben altri, il disco che vede Beyoncé assoluta protagonista ha venduto 51.000 copie, 36.000 delle quali però arrivano dalle piattaforme streaming.

Beyoncé, The Lion King: The Gift – la tracklist

balance (mufasa interlude) – James Earl Jones

BIGGER – Beyoncé

the stars (mufasa interlude) – James Earl Jones

FIND YOUR WAY BACK – Beyoncé

uncle scar (scar interlude) – Chiwetel Ejiofor

DON’T JEALOUS ME – Tekno, Yemi Alade & Mr. Eazi

danger (young simba & young nala interlude) – JD McCrary & Shahadi Wright Joseph

JA ARA E – Burna Boy

run away (scar & young simba interlude) – JD McCrary & Chiwetel Ejiofor

NILE – Beyoncé & Kendrick Lamar

new lesson (timon, pumbaa & young simba interlude) – Billy Eichner, Seth Rogen & JD McCrary

MOOD 4 EVA – Beyoncé, Jay Z & Childish Gambino

reunited (nala & simba interlude) – Beyoncé & Donald Glover

WATER – Salatiel, Pharrell Williams & Beyoncé

BROWN SKIN GIRL – Beyoncé, SAINt JHN & Wizkid f. Blue Ivy Carter

come home (nala interlude)

KEYS TO THE KINGDOM – Tiwa Savage & Mr Eazi

follow me (Rafiki interlude) – John Kani

ALREADY – Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer

remember (mufasa interlude) – James Earl Jones

OTHERSIDE – Beyoncé

war (nala interlude)

MY POWER – Tierra Whack, Beyoncé & Moonchild Sanelly

surrender (simba & scar interlude) – Donald Glover & Chiwetel Ejiofor

SCAR – 070 Shake & Jessie Reyez

i’m home (mufasa, sarabi & simba interlude) – James Earl Jones, Alfre Woodard & Donald Glover

SPIRIT (From Disney’s “The Lion King”) – Beyoncé