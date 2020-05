Bianca Guaccero pensa di non essere in onda e fa una gaffe: il video del momento imbarazzante

Dopo una lunga pausa Detto Fatto è tornato con Bianca Guaccero e le rubriche di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Durante la puntata di oggi c’è stata anche una gaffe davvero trash. La conduttrice nel momento del lancio della trasmissione ha salutato il pubblico e poi pensando di non essere in onda ha fatto una domanda alle ragazze in studio. Bianca ha detto: “Dai, ragazze, ora ditemi come si fa ad igienizzare la… passera”.

Una gaffe come quella di Bianca Guaccero è successa anche a Mauro Coruzzi, che nel programma di Marco Liorni Italia Sì non pensava di avere il microfono acceso e si è lasciato andare ad un’affermazione un po’ colorita.

PS: Bianca, credo basti il Chilly.

Bianca Guaccero e il lancio bislacco di Detto Fatto: il video

