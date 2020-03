Il Big Brother Canada chiude per CoronaVirus e manda tutto il cast a casa

Sarebbe dovuta essere l’edizione della svolta con tanto di doppio appuntamento settimanale in occasione della prima puntata, eppure l’ottava edizione del Big Brother canadese è terminata dopo poco più di tre settimane.

Con 12 concorrenti ancora in gioco, la produzione del reality show ha deciso di stoppare improvvisamente le riprese e di mandare tutti i concorrenti a casa loro a soli 25 giorni dal debutto.

La finale (che sarebbe dovuta essere a fine maggio) è stata così anticipata il 1^ aprile con quella che sarà una reunion per eleggere il vincitore di questa breve e sfortunata edizione. I concorrenti rimasti in gioco, tuttavia, non sono più in casa da ieri 24 marzo.

Ad annunciarne la chiusura imminente è stata la conduttrice Arisa Cox al grido di The Season Is Over.

The season is over. ❤️💔 #BBCAN8 — Arisa Cox (@arisacox) March 24, 2020

As a result of recent COVID-19 government mandates, effective today #BBCAN8 has ended production. We’re all in the house together Canada, thanks for watching ♥️ Full Statement » https://t.co/qsAQblIQXA — Big Brother Canada (@BigBrotherCA) March 24, 2020

Big Brother Canada chiude, è la terza volta nella storia

Il Covid-19 ha messo K.O. il Big Brother Canada, ma questa non è la prima volta che il reality chiude improvvisamente: il primo a farlo è stato il Big Brother Arabia nel 2004, quando la produzione decise di sospendere tutto dopo poco più di una settimana a causa dei malumori nati dal fatto che uomini e donne convivessero sotto lo stesso tetto senza essere sposati (!). Il secondo, invece, è stato il Veliki Brat (il Grande Fratello serbo) che nel 2007 chiuse la seconda stagione quando tre ex concorrenti persero la vita in un incidente stradale.