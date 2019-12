Billie Eilish fa arrabbiare i fan di Lady Gaga, ma lei se ne sbatte: “Io sono sincera”

Billie Eilish è al centro di una polemica a causa di una parola di troppo su Lady Gaga. Qualche giorno fa la cantante ha rilasciato un’intervista insieme a suo fratello Finneas. I due hanno commentato i look iconici delle star agli awards e quando il ragazzo ha ricordato il meat dress della Germanotta, sua sorella ha detto che le fa schifo.

Non contento Finneas ha parlato del red carpet che Gaga ha fatto ai Grammy 2011.

“Il mio commento preferito in merito a quell’uovo é stato quello di Justin Bieber da Chelsea Handler disse ‘sì lo so, la gente dice che é arte, ma per me sei solo tu in un uovo'”.

Da quel momento molti Little Monster hanno dichiarato guerra ai due fratelli.

Ai microfoni di Variety, Billie Eilish ha detto che quella verso Gaga non era una shade. La popstar ha anche aggiunto che non le interessa nulla degli attacchi dei fan di Gaga.

Tesoro anche meno. Il meat dress è uno schifo? Sai quante Bad Guy devi sfornare ancora?!



Billie talks to Variety about how she deals with people coming after her for not knowing Van Halen and commenting on Lady Gaga’s meat dress pic.twitter.com/rqZcVR8rt5

— billie eilish updates (@eilishupdates) December 8, 2019