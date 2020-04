Billie Eilish in live con una fan italiana che non parla inglese è la cosa più bella che vedrai oggi

Ieri Billie Eilish ha tenuto una diretta su Instagram dove ha interagito con un po’ di fan, fra cui anche una sua fanpage gestita da una ragazza italiana.

Quando Billie Eilish ha accettato la richiesta della live insieme alla fan, la ragazza – non parlando inglese – è andata nel panico e, cercando di formulare una frase di senso compiuto usando Google Translate, ha dato il meglio di sé:

“One moment, one second! Le voglio dire una cosa in inglese ma non la trovo, ecco, spetta eh. Finalli..Come si dice?”.