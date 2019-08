Billie Eilish: incidente imbarazzante durante una live notturna fatta per sbaglio? – il video

Nelle ultime 24 ore sta circolando il video di una live notturna di Billie Eilish nella quale si sente una persona che russa e poi un’emissione abbastanza rumorosa di gas intestinali. Sui social i fan della cantante hanno iniziato a prenderla in giro e qualcuno si chiede come la popstar abbia fatto a far partire una live in piena notte per sbaglio.

Billie Eilish però ha smentito la live ed ha detto che qualcuno ha falsificato quel video.

“Chiunque abbia falsificato questa live è stato bravo, è divertente. Però ieri sera non avevo nemmeno il mio telefono. Soprattutto le mie scorregge non fanno quel rumore. Me lo merito dai. Ma davvero pensate che le mie scorregge abbiano quel rumore? Le mie sono delle vere bombe, molto più rumorose di quella”.

Fake o meno, grazie Billie per averci descritto la sinfonia dei tuoi gas.



BILLIE EILISH ACCIDENTALLY WENT LIVE AND HOMEGIRL FARTED!!!! BIL LAY OFF THE BEANS FOR A BIT pic.twitter.com/gPSFXPGYfl — billiemomeilish (@bilsaceilish) August 5, 2019

@billieeilish started a live just to fart and then dipped 😳 pic.twitter.com/SUDCF0z3EP — h 🕸 (@wishuwereqay) August 5, 2019

I adjusted Billie’s fart 😂😂 i cant @billieeilish BRING IT ON 💙💚 PRANK WAR 🤡 (something tells me she’s gonna win tho) pic.twitter.com/xQMueGZGqU — Vania (@BilsBaerrito) August 5, 2019

Billie Eilish – Fart sleeping (asmr) — acidvlad △ Paris 🔥🚒 (@Chaotic_Joyful) August 5, 2019