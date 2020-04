Billie Joe Armstrong dei Green Day canta in italiano una famosa canzone

Dopo Cher, David Bowie, i Backstreet Boys e i Blue, un altro famoso artista internazionale ha cantato in italiano. Billie Joe Armstrong ha reso omaggio al nostro paese ed ha pubblicato la cover di un famoso brano di Don Backy, Amico. In realtà il pezzo è nato nel 1962, quando la cantante inglese Helen Shapiro pubblicò Keep Away From Other Girls, brano riproposto in italiano da Don Backy e adesso rielaborato dal frontman dei Green Day.

Billie Joe prima di pubblicare Amico ci ha chiesto di scusare la sua pronuncia: “Please excuse my italian”.

Onestamente pensavo peggio, direi che Billie se l’è cavata piuttosto bene.

BILLIE JOE HA CANTATO “AMICO” DI DON BACKY

HA CANTATO IN ITALIANOOOOO IN I T A L I A N O BILLIE JOE HA CANTATO UNA CANZONE ITALIANAA E IO STO PIANGENDO E URLANDO ALLO STESSO TEMPO QUANTO AMO QUELL’UOMO VOI NON POTETE CAPIRE — 𝚁𝚎𝚐𝚒𝚗𝚊 𝙿𝚑𝚊𝚕𝚊𝚗𝚐𝚎 ✨ || ♒ (@__brokenglass) April 29, 2020

non nego di essermi quasi commossa ascoltando Billie Joe cantare in italiano — 𝖋я𝖆𝖓𝖐𝖎𝖊𝖓𝖘†𝖊𝖎𝖓.👻🦇🎃 (@_deadasfuuck) April 30, 2020