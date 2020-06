OnlyFans banna Billy Santoro: ecco perché

Billy Santoro è un razzista? Proprio qualche ora fa OnlyFans e JustForFans (due piattaforme in cui l’uomo caricava suoi video intimi a pagamento) lo hanno bannato dopo aver letto un suo post su Facebook.

Nel post incriminato Billy chiede all’America di svegliarsi perché avrebbe permesso alla comunità nera di saccheggiare i negozi come segno di protesta, con tanto di commento finale “shoot firs”, ovvero “spara prima”.

Un messaggio che non è affatto piaciuto alle due piattaforme di video che hanno così sospeso il suo account (ed i suoi guadagni).

Billy Santoro’s account has been deleted from @OnlyFans! (Gage too ☺️) pic.twitter.com/BEH82pd2Q6 — earth is cancelled (@mstrpotatohead) June 2, 2020

Billy Santoro in passato si era già contraddistinto per aver detto delle cose contro la comunità afrodiscendente

Sempre utilizzando Facebook, Billy Santoro in passato aveva già attaccato la comunità afrodiscendente confessando che le uniche persone ad averlo chiamato “froc*o” non sono stati “bianchi omofobi sostenitori di Trump” bensì “uomini afro americani che vivono a Shaw DC”.

Non solo: aveva anche sostenuto che le donne transgender nere venivano uccise dalla loro comunità e che i neri non fanno niente per non alimentare l’odio nei loro confronti.

Tonight’s blow up wasn’t the first time Billy Santoro said some fucked up stuff. pic.twitter.com/aEzFjlqou2 — Danny Barefoot (@dannybarefoot) June 2, 2020