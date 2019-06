Birra e Calippo: ecco come è diventata ora la ragazza che si prese ‘na bira ad Ostia

“Stamo a fà ‘a colla fà troppo cardo” / “Me so presa ‘n Calipo” / “Pur’ io me so presa ‘n Calipo e poi ‘na bira“: se conosci il video di queste due ragazze romane che intervistate in una spiaggia di Ostia da Sky Tg 24 dettero il meglio della loro coattaggine allora non sei un pischello, dato che questo servizio risale a ben 10 anni fa.

Loro si chiamano Deborah (la ragazza del Calippo che sta a fare la colla) e Romina (la ragazza che ha preso una birra) ed a distanza di anni sono ancora amiche.

Ecco cosa mi ha confessato Romina (che di cognome fa Olivi, @CallMeLaRomi su Instagram):

“Sono stata molto orgogliosa del risultato che ebbe quel video perché nessuna di noi se lo aspettava eravamo semplicemente al mare e siamo state noi stesse. Ora ho preso un diploma di recitazione ed ho lavorato a San Francisco, negli Stati Uniti d’America. Sono ancora amica di Deborah, la ragazza che nel video si è presa la birra”.

Genie.