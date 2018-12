BITCHY AWARDS 2018: vota il meglio della musica, della TV e del mondo LGBT

18 categorie, 52 nominati: i BITCHY AWARDS sono ufficialmente tornati per il nono anno consecutivo.

Il vostro giudizio supremo decreterà il meglio che questo 2018 ci ha offerto fra musica, TV, trash, HOT e mondo LGBT.

Importantissime le ultime 6 nomination, che sono Premio Arianna David (per la litigata più iconica), Premio Eleonora Brigliadori (per il personaggio più surreale), Premio Valeria Marini (per la persona più sconosciuta spacciata per Vip), Premio Treccani (per la celebrità che si è contraddistinta per la sua cultura) e la novità Premio Caffeuccio (per le migliori frecciatine a distanza fra vip).

Avete circa una settimana di tempo per votare, poi annuncerò i vincitori con un articolo a loro dedicato.

Le percentuali, per una massima trasparenza con i nominati e con voi, saranno pubbliche e consultabili da chiunque in tempo reale: in caso di pari-merito vincerà chi ha ottenuto (a percentuale identica) un voto in più.

Buon divertimento. Votate e condividete.