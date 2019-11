Bitchy Awards 2019 – ecco le categorie

Come ogni anno a dicembre, da quando BitchyF.it è nato (quindi da dieci anni), è arrivato il momento dei BITCHY AWARDS dove saranno premiati i protagonisti della musica, della TV e del mondo LGBT che ci hanno regalato gioie nel corso degli ultimi dodici mesi.

I vincitori del 2018 potete trovarli premendo qua, mentre queste sono le categorie che si scontreranno quest’anno divise in POP, GAY, TV e TRASH:

POP MUSIC:

MIGLIOR ALBUM POP

MIGLIOR VIDEO POP

MIGLIOR EVENTO POP

LGBT:

MIGLIOR COMING OUT

MIGLIOR PERSONAGGIO GAY DELLA TV

MIGLIOR EVENTO GAY

PALADINO LGBT

TV:

MIGLIOR PROGRAMMA TV

MIGLIOR CONDUTTORE

MIGLIOR EVENTO TELEVISIVO

MIGLIOR PERSONAGGIO TELEVISIVO

MIGLIOR PERSONAGGIO RIVELAZIONE DELL’ANNO

MIGLIOR MANZO APPARSO IN TV

MIGLIOR SERIE TV

TRASH:

PREMIO ARIANNA DAVID

[La litigata più trash della TV che ha fatto urlare BASTA MARIA GIOVANNA SONO PIENAH!]

PREMIO ELEONORA BRIGLIADORI

[Il personaggio più Sarafanna della TV]

PREMIO VALERIA MARINI

[Il personaggio più MA CHI? della TV]

PREMIO TRECCANI

[Il vip che si è fatto conoscere per la propria cultura]

PREMIO CAFFEUCCIO

[Miglior frecciatine a distanza]

PREMIO PAMELA PRATI

[Miglior fake news dell’anno]

COMMENTATORE PIU BITCHY

E se per tutte le categorie le varie nomination saranno scelte da me, per quella COMMENTATORE PIU BITCHY i cinque candidati saranno scelti da voi. Inviatemi privatamente sulla pagina Facebook di BitchyF il nome del commentatore che vorreste veder nominato. Avete pochi giorni di tempo.