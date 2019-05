BITCHY TEST: quale personaggio della soap opera Pratiful sei?

Su BitchyF.it, dopo aver sperimentato con enorme successo i QUIZ da oggi tornano i classici TEST, qua in versione Pamela Prati al grido di: quale personaggio della soap opera Pratiful sei?

E dopo aver fatto il quiz “QUANTO NE SAI SUL MATRIMONIO DI PAMELA PRATI?” ecco oggi il TEST!

Dieci domande sui tuoi gusti e sulle tue attitudini che decreteranno quale dei tanti protagonisti apparsi in Pratiful sei.

Sei misterioso come Mark Caltagirone e Simone Coppi o romantico come Pamela Prati e Eliana Michelazzo? Sei austero come Pamela Perricciolo o schivo come il piccolo Sebastian? FAI IL TEST!

Quale personaggio di Pratiful sei?