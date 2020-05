Il Bitchy Motel è realtà! In occasione del decennale di BitchyF e per festeggiare i successi del neonato BitchyX ecco a voi BitchyMotel.com, il primo shop online nato dalla sinergia dei due blog: un po’ trash ed un po’ hot proprio come l’universo di Bitchy.

Ispirato all’industria americana dell’hard degli anni ’80, all’interno di Bitchy Motel – proprio come se fosse un reale hotel – potete trovare varie stanze dove poter essere se stessi senza il timore di essere giudicati. Il manifesto di Bitchy Motel è forte e chiaro: non importa chi tu sia o dove vuoi andare, qua puoi essere te stesso e perderti fra le varie room. Scegli quella che più ti piace.

Here we don’t care about who you are,

here we don’ care about where you go,

here we don’t see,

here we don’t remember,

here you can be dark,

here you can be pink,

here we celebrate human diversity.

Welcome to the Bitchy Motel!