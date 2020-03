BitchyX.it compie 2 anni

Era il 2 marzo del 2018 quando – dopo un countdown durato circa un mese – ha debuttato BitchyX.it, il gemello HOT del già consolidato BitchyF.it, una realtà ormai decennale che ha cresciuto un’intera generazione di omosessuali ed alleati amanti del trash.

La categoria “BOYS” presente fin dal giorno zero su BitchyF.it era così amata che ho sentito l’esigenza di farla emancipare con un blog realizzato da zero tutto per lei: un’idea, quella di BitchyX.it, coltivata da un bel po’ di anni e concretizzata solo negli ultimi mesi del 2017.

In questi due anni la rubrica più apprezzata del blog è senza dubbio Send Me Nudes, che ha visto sfidarsi online circa 800 ragazzi che nel corso degli 80 articoli settimanali hanno mostrato le loro doti mettendole al vostro giudizio.

BitchyX.it, un po’ di numeri

In quest’ultimo anno (febbraio 2019 / febbraio 2020) BitchyX.it ha toccato la soglia di 52 milioni di visualizzazioni, crescendo di ben 10 milioni rispetto all’anno precedente. Stessa crescita anche negli utenti unici, che sono passati da 27 milioni a 36 milioni: calcolatrice alla mano, quindi, sono circa 3 milioni e mezzo le persone che al mese navigano sul blog, per circa 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Fra gli articoli più visualizzati il video dell’amplesso di Fabio Colloricchio a Supervivientes con Violeta Mangrinan, le foto piccanti del campione di Caduta Libera ed anche una grattata di troppo di Gennaro Lillio al Grande Fratello, senza dimenticare le star amatoriali che ho fatto conoscere a tutti, da Nicola Simionato a Fabrizio Santamaria.

Fra le città più affezionate a BitchyX.it ci sono Milano (che l’anno scorso era al secondo posto dietro Roma), Roma e Napoli, seguite da Torino, Bologna e Palermo. Chiudono la Top10 Firenze, Catania, Bari e Brescia.