I fan delle BLACKPINK raccolgono fondi per acquistare 300 mila copie del loro prossimo album

Che i fan delle BLACKPINK fossero i migliori me ne ero già accorto quando qualche giorno fa hanno realizzato una splendida protesta sotto la sede della loro casa discografica a suon di Kill This Love sparato dalle altoparlanti di un furgoncino in movimento. Ora però si sono letteralmente superati.

I Blinks coreani, cinesi, filippini e vietnamiti hanno infatti realizzato una raccolta fondi da destinare al supporto delle loro beniamine ed all’acquisto del loro primo album. Una donazione a scatola chiusa dato che al momento non sappiamo niente sul nuovo album delle ragazze, che dovrebbe uscire presumibilmente a giugno.

I più generosi sono stati i C-Blinks (i fan cinesi) che hanno raccolto fondi a sufficienza per acquistare al debutto oltre 300 mila copie (precisamente 300.604 copie) e no, non è uno scherzo.

As of 05.18 23:00 BJT, Chinese BLINKs have collected enough money to purchase 300,640 copies of BLACKPINK’s upcoming album (non-shipping back + shipped back to China).@ygofficialblink ©️职业黑粉操盘手吧 pic.twitter.com/KrlF2V5kqq — BP_BaoGanGroup (@BaoGan_CN) May 17, 2020

[INFO] I C-BLINKS hanno raccolto abbastanza fondi per acquistare oltre 300 mila copie per il prossimo album delle BLACKPINK 🔥 © 职业黑粉操盘手吧#BLACKPINK #블랙핑크 @ygofficialblink pic.twitter.com/E2XheZUnhn — BLACKPINK ITALIA 🍋🍬 (@_blackpinkita) May 17, 2020

Non da meno neanche i fan filippini, che hanno “acquistato” 60 mila copie.

Queste ragazze hanno rilasciato online solo pochi singoli, ma hanno un fanbase davvero generoso.