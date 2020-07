Le BLACKPINK più pazzesche del solito nella dance performance di How You Like That

Le BLACKPINK ieri hanno divulgato un video in cui mettono in mostra tutta la loro pazzescosità con la coreografia integrale di How You Like That, brano che hanno già presentato live con una performance da applausi.

Erano anni che il mondo del pop non sfornava ballerine di successo e le BLACKPINK hanno colmato questo vuoto facendo centro. Il singolo ha infatti debuttato nella Billboard Hot 100 alla posizione #33, la medesima di Sour Candy di Lady Gaga, in cui loro hanno collaborato.

.@ygofficialblink‘s “How You Like That” debuts at No. 33 on this week’s #Hot100. It’s the group’s fifth career entry and second top 40 hit. — Billboard Charts (@billboardcharts) July 6, 2020

La Dance Performance di How You Like That ha già fatto il botto di views e di apprezzamenti e sono sicuro che l’amerete anche voi.

Vedere per credere.