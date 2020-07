Le BLACKPINK pazzescherrime nel primo live di How You Like That

BLACKPINK in your area!

Qualche giorno fa le BLACKPINK hanno deciso di far capire chi comanda ed hanno eseguito una splendida performance di How You Like That, il loro nuovo singolo che anticipa l’album.

Lisa, Rosé, Jisoo e Jennie con il video di How You Like That hanno già infranto numerosi record e c’è chi parla addirittura di ipotetico debutto alla #1 nella classifica Billboard.

Lady Gaga quando le ha chiamate per Sour Candy ci aveva visto lungo.