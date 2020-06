BLACKPINK, foto promozionali e curiosità sul nuovo singolo

Dopo mesi di silenzio finalmente ci siamo: la prossima settimana (più precisamente venerdì 26 giugno) uscirà il nuovo singolo delle BLACKPINK dopo l’applaudito Sour Candy, brano inciso in collaborazione con Lady Gaga presente nell’album Chromatica.

Con Sour Candy le ragazze hanno infranto ogni record diventando la collaborazione femminile più venduta al debutto in America; il brano su YouTube ha totalizzato oltre 18 milioni di ascolti in 24 ore ed ha raggiunto la prima posizione su iTunes in ben 59 paesi, Stati Uniti e Gran Bretagna compresi.

Per questo motivo le aspettative sul nuovo singolo delle BLACKPINK sono alle stelle.

Le ragazze recentemente hanno anche pubblicato la preview del loro reality, 24/365 With BLACKPINK in cui hanno svelato anche qualche curiosità sul nuovo singolo. Sul brano in uscita Rosé ha detto: “Mi ricorda un gatto“, mentre Jennie ha commentato: “Ho pensato a King Kong“. Jisoo ha infine concluso svelando che “Se la nostra musica è stata potente fino ad ora, la nostra prossima canzone si concentrerà maggiormente su un’aura hip-hop con swag“.

UN GATTO? Ma io non vedo l’ora.



Nell’attesa ecco anche le foto promozionali del singolo.