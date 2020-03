Se sei un fan di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 non aprire questo articolo

Se hai aperto questo articolo o sei un masochista o non ascolti buona musica, perché come si fa a non essere fan di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65?



Ad ogni modo, veniamo alle cose serie: da un paio d’anni esiste nella scena trap italiana un ragazzo (classe 1999) della provincia di Milano che si chiama Shiva e qualche giorno fa ha pubblicato il suo ultimo singolo, Auto Blu, che vanta fra i credits proprio la hit Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65.

La base di Auto Blu è infatti la stessa di Blue (Da Ba Dee) ma al contrario del ragazzino che vive in un mondo blu e che vede tutto blu degli Eiffel 65, Shiva canta di se stesso che fa brum brum con il suo fra nell’auto blu.

Shiva | Auto Blu | Testo

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in 5 minuti

Il suo booty parla, è slang slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash

Na na ni na na na na.

Gli altri sembrano cambiati

Io la passo ancora al fre’

Non so se è un gioco di sguardi

Tra i contanti o tra me e te

Forse vuoi un anello al dito

Ma in ‘sti vicoli non c’è

La mia via che si dimentica

Di un gesto troppo in fretta

Non torno a casa,

Faccio sul serio

Devo cambiare la rabbia in euro

Quando mi dici, sembri un ragazzino

Un bro fa su, un altro fa ra ta ta

Ecco perché non sei nel mio radar

La Punto in quartiere fa zig zag

Na na ni na na na na.

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in 5 minuti

Il suo booty parla, è slang slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash

Na na ni na na na na.

Blocco a volte sembro ancora triste

Il testo è vero sai che mamma è fiera

Fumo sopra ai sedili di un Velar

Penso a quando il successo non c’era

Fa’ i soldi appena diciottenne

In qualche modo sotto quelle antenne

In quanti cambiano lo sai anche tu

Fa’ la strada e non la fanno più,

Solite storie

Poche vittorie

Tanti ragazzi in gabbia

Ma il mio amico sorride e

Non ho un ferro né cinte

Per tenerlo guardie e ladri

Hasta luego, luego amor.

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in 5 minuti

Il suo booty parla, è slang slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash

Na na ni na na na na.

Ovviamente il pezzo è esploso anche su TikTok dove c’è la faida fra i nati nel 1999 che ascoltano gli Eiffel 65 e quelli nati nel 2006 fan di Shiva.