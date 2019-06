Bologna Pride: Forza Nuova inneggia all’Etero Pride – ecco 10 motivi per cui l’orgoglio etero è INUTILE

Ieri 40.000 persone hanno sfilato per le strade di Bologna per il Pride. Qualcuno si sarà imbattuto in uno degli striscioni di Forza Nuova, che inneggiava all’Etero Pride (questi non perdono mai occasione per vomitare idiozie e dimostrare quanto appartengano al medioevo).



Ma non sono solo i militanti di Forza Nuova a parlare di Etero Pride, vediamo quindi 10 motivi (ce ne sarebbero centinaia) per cui celebrare l’orgoglio etrosessuale sarebbe assurdo e inutile.

1. perché non esistono paesi in cui sia illegale essere eterosessuali o dove è prevista la pena di morte per gli eterosessuali

2. perché non esistono paesi dove sia contrario alla legge il matrimonio eterosessuale

3. perché quando cammini per strada non vieni insultato o aggredito perché sei eterosessuale

4. perché nessuno si lamenta in palestra di condividere lo spogliatoio con un eterosessuale

5. perché l’eterosessualità non è in cima ai crimini d’odio

6. perché nessun genitore ha mai detto “preferisco un figlio malato che etero”, e nessuno ha buttato fuori di casa un figlio perché eterosessuale

7. perché non esistono nel mondo gruppi religiosi o militari dediti ad uccidere eterosessuali in quanto tali

8. perché non esistono campagne per il ritiro di opere culturali, libri film o mostre, perché parlano di eterosessualità

9. perché non esistono libri o terapie per smettere di essere eterosessuali

10. perché nessuna religione, prete, vescovo o imam si è scagliato contro gli eterosessuali.