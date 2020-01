Bonny e Aurora a C’è Posta Per Te: lei mente, Maria De Filippi la sbugiarda

Bonny e Aurora sono stati fra i protagonisti della prima puntata di C’è Posta Per Te.

I due si sono presentati nella trasmissione di Maria De Filippi separati dalla busta: a chiamare è stato Bonny perché voleva riconquistare Aurora.

Bonny e Aurora, infatti, secondo il racconto di lui, sarebbero stati insieme circa quattro anni e la loro storia sarebbe finita per volere di lei solo per non far dispiacere sua madre, contraria alla relazione. Il problema sarebbe stata la differenza d’età: più di vent’anni.

Insieme ad Aurora si è presentata anche sua madre che è stata descritta da Bonny come la causa della loro rottura: secondo il racconto di lui, infatti, oltre i vent’anni di differenza un altro problema sarebbe stata la sua doppia paternità che la donna ha scoperto dopo molti mesi.

“Bonny mi ha detto che lui e Aurora si sono lasciati un mese fa dopo quattro anni di storia, questo perché tu hai scoperto che lui è padre di due figlie e non di una sola, come ti avevano sempre detto” – ha detto Maria De Filippi alla madre di Aurora – “All’inizio non ti piaceva perché lui aveva 20 anni più di tua figlia Aurora e per questo motivo la loro storia è andata avanti di nascosto”.

Bonny e Aurora: la bugia di lei e la risposta piccata di Maria De Filippi

A prendere le parti della madre è stata però Aurora che ha confessato di aver lasciato Bonny semplicemente perché non lo amava più e non per non far dispiacere la sua famiglia.

“La discussione con mamma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mia è stata una scusa, non andavamo già più d’accordo. Lui lo sa, gliel’ho detto. Ci eravamo già lasciati qualche settimana prima perché lui è troppo possessivo e geloso”.

Una bugia che ha fatto arrabbiare Maria De Filippi.

“Aurora, io ho letto i messaggi che ti sei scambiata con Bonny: tu scrivevi che lo amavi! Gli hai scritto che lo ami e che ti manca, ma che non volevi deludere la sua famiglia. Per questo penso che tu abbia un problema a dirlo a mamma. Quando lui ti chiede ‘Mi ami?’ la tua risposta è ‘Sì, il problema è la mia famiglia’”.

Aurora, tuttavia, non si è scomposta negando tutto:

“Io sono contenta che ci siamo lasciati perché finalmente ho iniziato a vivere, con lui non vivevo. Ci siamo visti lunedì scorso ma non volevo, io non ti amo. Ho detto che ti ho lasciato per la mia famiglia, ma era solo una scusa. […] Diceva che si sarebbe sparato. Diceva che se avessi preso la decisione di lasciarlo si sarebbe ammazzato. Se voglio stare con lui? Assolutamente no”.

La busta è stata chiusa.