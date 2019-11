Boss Doms bacia in bocca Achille Lauro: “I love you cuoricino”

Da Pechino Express al palco del Festival di Sanremo, la coppia vincente Achille Lauro – Boss Doms non si spezza e solo qualche ora fa quest’ultimo, con un post su Instagram, ha fatto una dolce dichiarazione al suo collega e amico: “Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia ♥️ Love you cuoricino“.

Achille e Boss, infatti, si baciano sulle labbra ad ogni concerto.

Un gesto d’affetto che ha fatto malignare molti. Che ci sia forse qualcosa di più di una semplice amicizia? No, a quanto pare, dato che Boss Doms è felicemente accompagnato e presto diventerà padre.

Nel dubbio, fra baci, trucchi e tacchi a spillo, Achille Lauro – proprio come Damiano dei Maneskin – è uno dei promotori principali dell’abbattimento della mascolinità tossica.