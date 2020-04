Boss Doms annuncia il suo progetto da solista: la reazione di Achille Lauro

Boss Doms è pronto a riprendere in mano la sua carriera da solita e l’ha annunciato lui stesso.

“Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista. Abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino”.