Caso Giovanna Botteri, il Gabibbo dice la sua

A Striscia la Notizia continuano a parlare del ‘Caso Giovanna Botteri’ e dopo il commento di Gerry Scotti di ieri pomeriggio, ecco anche quello del Gabibbo:

“È successa una cosa che è una vergogna […] Striscia e Michelle Hunziker sono state accusate di avere insultato Giovanna Botteri, una bufala gigante. Noi ieri avevamo chiesto a USIGRai, Federazione Nazionale della Stampa, Ordine dei giornalisti, Giulia Giornaliste di chiederci scusa e loro ci avevano risposto che non ce l’avevano con noi ma con il clima di odio che si respira sui social. Per difendere la Botteri da un insulto che non era vero, i sostenitori di lei hanno fatto violenza su Michelle con ingiurie irripetibili contro di lei e contro la sua famiglia. Se andate sul nostro sito vi renderete conto della violenza che è stata generata. Michelle ha anche lanciato un appello alla Botteri. Se avesse risposto sarebbe finito tutto lì, ma non lo ha fatto. Chissà perché. Mah!”.