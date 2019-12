Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme: lei lo ha invitato

Lo scorso febbraio Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono rivisti al compleanno di lei, alla Sunset Tower di Los Angeles. Secondo i presenti i due si sono parlati più volte e sembravano molto tranquilli, pare che l’attrice ci tenesse ad avere l’ex marito alla festa per i suoi 50 anni. Ma non è finita qui, perché le due star di Hollywood si sono riviste recentemente.

Il 14 dicembre Jennifer ha organizzato un Christmas Party nella sua casa di Bel Air, tra gli invitati c’erano le amiche Kate Hudson, Gwyneth Paltrow e Courteney Cox, ma anche Brand Pitt. Visto che entrambi gli attori sono single, in molti sperano in un ritorno di fiamma e chissà che non accada davvero.



Brad Pitt was at Jennifer Aniston‘s Christmas party. Not exactly the ex I was hoping for (looking @ you, John) 😂😂😂 pic.twitter.com/OsUxCHxPdG

