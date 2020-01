Brad Pitt parla di Jennifer Aniston e della loro reunion: la regia dei Golden Globe inquadra lei durante la vittoria dell’ex

Ieri sera durante i Golden Globe 2020 tutti gli occhi degli amanti del gossip erano puntati su Brad Pitt e Jennifer Aniston. Non appena è arrivato sul red carpet, l’attore americano è stato intercettato dai microfoni di ET News e il presentatore è andato dritto al punto: “Tutti stanno aspettando. Sperano nel momento in cui tu e Jennifer vi incontrate, così loro possono fare la foto“.

Brad molto tranquillamente ha detto che avrebbe incontrato sicuramente Jennifer e che lei è una sua grande amica adesso.

“Certo incontrerò Jen, lei è una buona amica.La seconda reunion più importante del suo anno? Parlo anche di Friends”.

Ma non è finita qui, perché la regia (furbina) dei Golden Globe ha inquadrato la faccia della Aniston quando Pitt è salito sul palco per ritirare il premio come Miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood. L’attrice è sembrata sinceramente felice per il suo ex.

Brad pitt e Jennifer Aniston: le interviste sul red carpet.

