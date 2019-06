Svelato il motivo della rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati da poco giorni e adesso emergono i primi dettagli su questa chiacchierata rottura. Se una fonte vicina all’attore ha assicurato che non c’entra Lady Gaga, sembra però che A Star Is Born abbia fatto la sua parte nell’allontanare i due.

“No, Lady Gaga non è coinvolta in tutta questa situazione, non credo che potrebbero mettersi insieme, almeno non ora. – ha dichiarato un insider al The Sun – Loro sono buoni amici, parlano moltissimo, ma non è nello stile di Bradley saltare immediatamente in un’altra relazione, lui non lo farebbe. Sapevano entrambi dei rumor su di loro, ma ripeto che ora non penso potrebbe nascere qualcosa.”

Adesso arriva una nuova fonte – che People dice essere attendibile – a svelare il presunto motivo della rottura tra Cooper e la Shayk. Sembra che le riprese di A Star Is Born abbiano giocato un ruolo importante nella crisi della coppia.

“Bradley era emotivamente assente durante il lungo periodo delle riprese di A Star Is Born. Passava tanto tempo al lavoro e anche sentimentalmente non era presente. Hanno cercato di salvare la relazione, ma lui dopo quel film era cambiato. Dal momento che Bradley e Irina sono sempre stati molto discreti riguardo alla loro relazione, pochi sapevano che c’era sicuramente qualcosa che non andava bene”.

Adesso verrebbe naturale chiedere a Gaga cosa ne pensa di queste novità, ma la Germanotta è pronta a mandare a quel paese chiunque nomini Bradley.