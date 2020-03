Bradley Cooper si frequenta con un’attrice famosissima

Bradley Cooper sarebbe in love secondo i media statunitensi che in questi giorni avrebbero romanzato su una sua amicizia con Katie Holmes.

Secondo quanto riportato anche dal settimanale Gente, Bradley Cooper e Katie Holmes – archiviate le rispettive storie d’amore con Irina Shayk e Jamie Foxx – si starebbero frequentando.

“Avvistamenti a Hollywood: Bradley Cooper e Katie Holmes nuova coppia del momento?” – ha scritto il settimanale Gente, che ha poi continuato – “Archiviata la lunga relazione con la supermodella russa Irina Shayk, con cui ha avuto la figlia Lea 3 anni fa, l’affascinante Cooper è stato visto in dolce compagnia dell’attrice Katie Holmes, ex moglie di Tom Cruise e tornata single dopo la relazione con Jamie Foxx. I giornali di gossip americani, che da tempo sognavano una possibile liaison del bel Bradley con Lady Gaga, sua partner in A Star Is Born, sono stati di recente zittiti dalle foto di quest’ultima con la nuova fiamma Michael Polanski. Ma proprio quando si pensava che Cooper, scapolo d’oro di Hollywood, potesse ritornare tra le braccia dell’amata ex Irina, ecco spuntare le nuove indiscrezioni che tutti stavamo aspettando”.