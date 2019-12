Artisti, brani e album più ascoltati in Italia nel 2019 – tutte le classifiche

Dopo le classifiche degli artisti e dei singoli internazionali più ascoltati del decennio, Spotify ha pubblicato anche quelle riguardanti l’Italia. I cantanti che quest’anno hanno totalizzato i numeri più alti nel nostro paese sulla nota piattaforma di streaming sono: Ultimo, Salmo, Sfera Ebbasta, Gemitaiz, Madman, Billie Eilish, Elisa, Alessandra Amoroso, Ariana Grande e Ana Mena.

Bene anche Mahmood che è presente in due posizioni tra i singoli più ascoltati su Spotify, alla numero 1 con Calipso e alla 5 con la sua hit Soldi.

Come per le classifiche internazionali, anche in questo caso a farla da padrone sono gli uomini e io continuo ad avere qualche perplessità.

Spotify: le classifiche sullo streaming in Italia.

GLI ARTISTI MASCHILI PIÙ ASCOLTATI IN ITALIA

1. Ultimo

2. Salmo

3. Sfera Ebbasta

4. Gemitaiz

5. MadMan

LE ARTISTE FEMMINILI PIÙ ASCOLTATE IN ITALIA

1. Billie Eilish

2. Elisa

3. Alessandra Amoroso

4. Ariana Grande

5. Ana Mena

I BRANI PIÙ ASCOLTATI IN ITALIA

1. È sempre bello – Coez

2. Calipso with Dardust feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra – Charlie Charles

3. Una volta ancora feat. Ana Mena – Fred De Palma

4. Il cielo nella stanza feat. NSTASIA – Salmo

5. Soldi – Mahmood

GLI ALBUM ITALIANI PIÙ ASCOLTATI

1. Machete Mixtape 4 – Machete

2. Playlist – Salmo

3. Colpa delle favole – Ultimo

4. 20 (Deluxe Edition) – Capo Plaza

5. Tha supreme – 23 6451

