Branko 2020: l’oroscopo segno per segno

Branko 2020, l’oroscopo dell’anno che sta per arrivare. Dopo le previsioni di Paolo Fox e la classifica dei segni più fortunati di Blasting News, non potevo non condividere con voi anche l’oroscopo dell’astrologo che ha appena pubblicato il libro ‘Calendario Astrologico Branko 2020‘.

Branko 2020 segno per segno: l’oroscopo per l’anno prossimo

Branko 2020: Ariete

L’Ariete dovrà aspettarsi un 2020 pieno di lotte di vario genere, in cui dovrà fare i conti col passato. Dovrete essere sempre vigili e attenti nei confronti degli altri per quanto riguarda il lavoro. Il modo migliore di iniziare il nuovo anno è quello di fare una vacanza da trascorrere con la persona che si ama.

A gennaio le previsioni dell’oroscopo dell’Ariete di Branko del 2020 dicono che bisognerà essere concreti e puntare al sodo, mentre a febbraio Marte sarà attivo e vivace sia nell’amore che nella vita pratica. Marzo porterà tante novità, mentre aprile partirà con un po’ di tensione. A maggio prevede una Venere farfallina e una Luna innamorata, mentre a giugno sia il Sole che Venere saranno in posizione amica e porteranno l’estate nel cuore. Nel mese di luglio chi è dell’Ariete dovrà essere quieto, mentre ad agosto bisognerà prendersi cura di sé stessi. Qualche disturbo si verificherà a settembre, mese di rientro dalle vacanze, mentre ad ottobre bisognerà avere molta cautela con la forma fisica, che migliorerà invece nel successivo mese di novembre. Per concludere, l’oroscopo 2020 dell’Ariete di Branko relativo all’ultimo mese dell’anno, quindi a dicembre, parla di aria nuova con la quale da subito il mese delle feste si presenterà per i nati sotto questo segno, che nell’ultima notte dell’anno prossimo avranno dalla loro parte Venere e la Luna.

Branko 2020: Toro

L’oroscopo del Toro parla d’amore. Sapete che dovete tutto a Venere, vostra protettrice. Avrete una voglia di vivere che trasparirà dai vostri occhi. Il nuovo anno vi porterà gradite sorprese, alcune delle quali però verranno da lontano e soprattutto vi porteranno lontano.

A gennaio il nuovo anno partirà con buone notizie, mentre febbraio si aprirà con il primo quarto, che farà sentire una piccola scossa. Dal 5 di marzo Venere entrerà nel segno, mentre nel mese di aprile bisognerà essere molto cauti nel maneggiare oggetti meccanici o apparecchi elettrici. Maggio si aprirà con una Luna un po’ balorda, mentre quello di giugno sarà un mese niente male. A luglio il Toro sarà accolto da una bella atmosfera estiva, mentre all’inizio di agosto Venere sarà ancora molto pratica. A settembre non si registreranno grandi cambiamenti astrali, e con un Mercurio antipatico che rimarrà tale per tutto il mese di ottobre. I primi dieci giorni di novembre passeranno con una certa tranquillità, mentre il cielo di dicembre potrebbe lasciare senza fiato i nati Toro, essendo capace di giravolte improvvise, come negli altri mesi dell’anno d’altronde.

Branko 2020: Gemelli

Per quanto riguarda i Gemelli, si respira aria nuova! Il 2020 porterà cambiamenti positivi. Trionferà l’amore e sarà premiata la capacità di creare affari. Potrete iniziare questo nuovo anno con una buona notizia, che forse arriverà già alla fine del vecchio, e questa porterà grandi speranze per il futuro.

Gennaio il primo mese del nuovo anno sarà buono per chi dovrà fare un mutuo, mentre chi ha contratti da siglare o progetti da illustrare, dovrà farlo subito a febbraio. A marzo i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero avvertire fastidi a braccia e gambe, mentre nel mese di aprile la forma fisica vedrà invece un miglioramento. A maggio ci sarà una Venere spettacolare che porterà la primavera nel cuore, mentre il mese di giugno esordirà con una Luna crescente bellissima. Luglio prometterà bene, con un cielo che diventerà ancora più estivo dopo il 22, mentre dal 20 di agosto sarà necessario tirare fuori le valigie. A settembre l’ambito professionale funzionerà, mentre ad ottobre i nati Gemelli saranno tutti assorbiti dalla sfera pratica. Novembre, pur essendo un mese autunnale, sembrerà allegro e caldo, mentre dicembre la Luna piena sarà ancora nel cielo, portando novità che riguarderanno anche cose che si verificheranno nel 2021.

Branko 2020: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro potranno rendere indimenticabile l’anno che sta che cominciare: voi che amate l’arte del passato potreste trasformare il 2020, per i prossimi sette anni, in un prezioso arazzo da conservare ben in vista per lungo tempo. Il nuovo anno inizierà all’insegna dell’amore, un amore sensualissimo che risveglierà la passione provocando emozioni intense.

L’anno che sta per iniziare accoglierà i nati Cancro, a gennaio, con una Luna sognatrice, mentre febbraio, mese dell’amore, esordirà bene, con una Venere affettuosa e una Luna crescente nel settore degli incontri e delle relazioni sociali. Il clima planetario di marzo sarà variabile, alternando momenti positivi a momenti negativi, mentre il cielo di aprile non sarà del tutto limpido e resteranno contro il Sole, Giove e Plutone. Le rose di maggio, per questo segno, l’anno prossimo saranno quasi senza spine e profumeranno di allegria e speranza, mentre quello di giugno sarà proprio un buon mese, che andrà sfruttato per mandare avanti gli affari e sistemare eventuali questioni rimaste aperte. Luglio porterà una bella Luna d’amore, mentre ad agosto, come ogni anno, i nati Cancro si sentiranno più belli, più forti e più sensuali. A settembre lo stress potrebbe provocare piccoli crolli, mentre ad ottobre bisognerà essere prudenti alla guida. Dal 10 di novembre Mercurio ritornerà bello, mentre dicembre sancirà la fine di un percorso difficile iniziato due anni prima.

Branko 2020: Leone

Per quanto riguarda il Leone, grazie all’influsso di un’ottima Luna chiuderete il 2019 e inizierete il 2020 alla grande. Già a Natale le cose inizieranno ad andare molto bene. Per quanto riguarda il nuovo anno, vi chiedete quale sarà il vostro destino: saranno Giove, Saturno e Plutone ad aiutarvi a raggiungere gli obiettivi giusti.

Gennaio si aprirà con un faro puntato sul lavoro, mentre a febbraio ci sarà il fastidio del freddo Sole acquariano. Marzo sarà, come gli altri anni, un mese instabile, incostante e variabilissimo, mentre ad aprile il Sole sarà amico. Per maggio si consiglia di non rinunciare mai ai sogni, neppure quando il cielo è strano, come succederà proprio nella tarda primavera del 2020, mentre a giugno i nati Leone saranno liberi da gran parte dei disturbi che solitamente hanno. Da luglio le previsioni di Branko dell’oroscopo del Leone 2020 svelano che l’estate potrà essere vissuta con leggerezza, mentre ad agosto, grazie alla presenza del Sole nel cielo, ci si sentirà davvero molto forti e invincibili. A settembre il settore pratico sarà davvero formidabile, mentre ottobre inizierà con una sfolgorante Luna piena ma terminerà con un plenilunio più difficile per l’equilibrio. Il cielo di novembre non sarà male e Mercurio concederà una gradita pausa nei primi dieci giorni, mentre a dicembre continuerà l’ondata positiva di Marte, ma bisognerà rallentare un po’ i ritmi.

Branko 2020: Vergine

Ottime notizie per i nati sotto il segno della Vergine, per i quali il 2020 è un anno di recupero e riscossa. Adesso raccoglierete i frutti di tutto il lavoro, della bravura, dell’impegno e della serietà che avete sempre mostrato. Quindi cercate di essere positivi, perché il 2020 sarà per voi un anno davvero spettacolare: preparatevi ad accoglierlo all’insegna del massimo ottimismo.

A gennaio l’anno si aprirà con ‘razzi stellari’ caricati con carburante potentissimo, mentre a febbraio, pur essendo il 2020 un anno speciale per la Vergine, le cose non andranno sempre per il verso giusto. Marzo, come spesso accade, sarà un mese estremamente dinamico, mentre aprile inizierà con un vivace primo quarto di Luna nel settore degli incontri. A maggio proseguirà, per la prima metà del mese, la buona spinta del cielo per la professione, mentre da giugno Mercurio si impegnerà a stare ancora più a lungo accanto al segno della Vergine. A luglio, secondo l’oroscopo 2020 di Branko del segno della Vergine, il cielo avrà tanti begli astri e porterà una grande novità, mentre agosto si rivelerà un bel mese estivo. A settembre Mercurio nel cielo sarà molto veloce, mentre quello di ottobre sarà un mese ricco di soddisfazioni. Fino al 21 di novembre il cielo della Vergine sarà completamente sgombro, mentre a dicembre, dopo tanti mesi eccellenti, ci sarà qualche stella contraria.

Branko 2020: Bilancia

I nati della Bilancia termineranno il 2019 e inizieranno il 2020 sotto l’influsso di una Luna davvero romantica che darà una sferzata di romanticismo e passione all’amore. Di seguito, la situazione proseguirà in maniera parecchio movimentata, alti e bassi che scombineranno molti piani. A partire dalla primavera però si riaffaccia Venere e con lei una stabilità che per voi è molto più ben accetta.

Gennaio inizierà con un po’ di fatica, mentre a febbraio i nati sotto questo segno avvertiranno di meno il freddo invernale, grazie al Sole, che regalerà una bella luce limpida facendo ragionare tutti con lucidità. Marzo sarà un mese molto dinamico, ricco di stimoli e di cambiamenti, mentre il cielo di aprile sarà decisamente più luminoso di quello degli altri mesi e tra più limpidi del 2020. A maggio ci sarà tutta un’altra situazione stellare rispetto ai primi mesi dell’anno, con Venere che sarà piazzata in aspetto magnifico, mentre quello di giugno sarà un mese decisamente estivo, con amore, viaggi, divertimento e voglia di scherzare. A luglio le previsioni dell’oroscopo 2020 di Branko della Bilancia parlano di un periodo faticoso, mentre ad agosto bisognerà rimboccarsi le maniche mettendo mano alla vita pratica e alla professione. Il cielo migliorerà a partire da settembre, con l’inizio dell’autunno, mentre ad ottobre sarà possibile tirare fuori buone idee che nel mese precedente sono state riposte nel cassetto. Novembre, anche se vedrà l’avvicinarsi dell’inverno, non sarà un mese tanto triste, mentre a dicembre si proverà un grande senso di liberazione.

Branko 2020: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione inizieranno l’anno con la soddisfazione di aver portato a buon fine tanti progetti e con la speranza di un 2020 ancora più produttivo. Riguardo i sentimenti, ci sarà ancora più sensualità e verrà usata come mezzo per fondersi con la persona amata. Se non c’è ancora, il 2020 regalerà una chance d’amore, ma fate attenzione ai momenti di freddezza.

A gennaio lo zodiaco dello Scorpione parla di una Luna romantica, struggente e sensuale, mentre a febbraio, in particolare a San Valentino, la Luna farà tante promesse. Cielo molto variabile ed eccitante, ma anche tempestoso, quello di marzo, mentre ad aprile saranno assolutamente vietate le imprudenze. Ci saranno momenti ‘no’ che a maggio non dureranno a lungo, mentre in alcune giornate di giugno i nati Scorpione, secondo l’oroscopo 2020 di Branko, potrebbero decidere di fare una rivoluzione nella vita affettiva. A luglio bisognerà passare al vaglio la situazione familiare, mentre quello di agosto sarà proprio il momento delle vacanze. A settembre bisognerà selezionare con cura gli incontri, mentre ottobre si concluderà con un plenilunio difficile. A novembre l’astrologo consiglia ai nati Scorpione di non abusare della propria forza vitale, mentre a dicembre il 2020 terminerà con una magnifica Luna piena che parlerà d’amore, di viaggi e di futuro.

Branko 2020: Sagittario

Per i Sagittario il 2020 sarà una stagione meravigliosa di nuovi incontri. Fate attenzione, perché molti non sono proprio adatti alla vostra personalità effervescente, ma voi insisterete ugualmente fino a bruciarvi. Il prossimo anno si annuncia inoltre positivo dal punto di vista economico. Sarà l’anno del denaro per chi saprà valorizzare al meglio i propri beni.

Gennaio sarà un buon periodo per strappare un accordo all’ex, mentre a febbraio ci si libererà presto di quella Venere eccitante ma instabile. A marzo ci saranno giornate faticose e poco limpide, nelle quali l’umore sarà cattivo, mentre nel mese di aprile la passionalità sarà alta. L’oroscopo di Branko 2020 del segno del Sagittario del mese di maggio consiglia di occuparsi della forma fisica, mentre giugno sarà abbastanza turbolento. Le stelle di luglio saranno molto estive, eccitanti e adatte ai giovani, mentre quello di agosto sarà un bel mese. A settembre ci sarà un po’ di nervosismo, anche se la vita amorosa troverà finalmente un equilibrio, mentre nel mese di ottobre Marte continuerà a portare conquiste, a far costruire e ottenere. A novembre i nati sotto questo segno non avranno nessuna stella negativa, mentre a dicembre sarà il momento di vivere un Natale affettuoso e un Capodanno all’insegna di una Luna magnifica che arriverà proprio la notte di San Silvestro.

Branko 2020: Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono arrivati a un punto decisivo della loro vita. Il miglioramento del quadro astrale si è palesato l’estate scorsa e continuerà per tutto il 2020. Sarà utile iniziare l’anno nuovo avendo accanto le persone cui si vuole bene, quelle sempre pronte a sostenervi nelle difficoltà.

A gennaio, inizierà un anno davvero importante, in cui sarà necessario dimostrare la propria bravura, mentre febbraio sarà ovviamente il mese dell’amore e i nati sotto questo segno vorrebbero dedicarsi proprio ai sentimenti, ma senza trascurare la sfera pratica, che sarà importante. Anche il cielo di marzo avrà a che fare con l’amore, perché parlerà più chiaramente di sentimenti, mentre durante i cambi di Luna di aprile bisognerà badare alla salute poiché il Sole sarà irritante. A maggio la salute sarà buona, anche se bisognerà tenere sotto controllo il peso, a causa di Giove che metterà addosso un forte appetito, mentre le stelle di giugno si manterranno complessivamente buone, anche se il mese non sarà brillante come il precedente. A luglio arriveranno delle complicazioni, come in tutta la seconda parte dell’anno, mentre quello di agosto sarà un mese decisamente più rilassante. La prima settimana di settembre sarà molto interessante per gli affari, nel mese di ottobre ci vorrà cautela estrema alla guida in occasione dei cambi di Luna. A novembre il settore dell’amicizia sarà ben stimolato, mentre a dicembre l’anno si concluderà con una serie di importanti cambiamenti.

Branko 2020: Acquario

Quello che sta per iniziare sarà un anno di amore per i nati sotto il segno dell’Acquario. Infatti sarà Venere nel segno il primo pianeta ad accogliervi in questo anno, che vi riserva transiti di eccezionale importanza. Nel 2020 sarete accompagnati da grande forza; questo vi permetterà di vincere le sfide più difficili e ottenere buoni successi.

A gennaio avrà inizio un anno che piacerà, mentre a febbraio, mese dell’amore, anche se non ci saranno stelle strepitose, saranno del tutto assenti i pianeti negativi. Marzo sarà un mese pieno di novità e di cambiamenti stellari, mentre aprile porterà, fin dal primo giorno, Marte nel cielo, dando il via ad una pazza stagione d’amore. A maggio la Luna all’ultimo quarto che aprirà il mese porterà ansia e farà sentire tutti disorientati, mentre le stelle di giugno saranno davvero brillanti. A luglio la Luna sarà un po’ strana all’inizio del mese e proietterà direttamente verso la seconda parte dell’anno, mentre agosto sarà il mese giusto per fare le vacanze. A settembre il rientro alle solite occupazioni dopo le vacanze sarà favorito dal passaggio di Mercurio in un segno amico, mentre ad ottobre, soprattutto negli affari, bisognerà giocare d’astuzia. Il mese di novembre sarà offuscato da atmosfere caliginose, mentre le previsioni dell’oroscopo 2020 del segno dell’Acquario di Branko del mese di dicembre promettono un ultimo mese strano ma interessante, nel quale si concluderà la fastidiosa quadratura di Mercurio.

Branko 2020: Pesci

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci il 2020 porterà delle novità, le vostre abitudini verranno cambiate, alcune addirittura rivoluzionate. Nel prossimo anno sarà per voi fondamentale coltivare una buona rete di amicizie e collaborazioni capaci di favorirvi nello sviluppo delle varie attività.

A gennaio, Venere e Giove, stelle della fortuna, saranno sempre presenti, mentre a febbraio bisognerà fare molta attenzione nei giorni di Luna negativa, che saranno il 4, il 5, il 10 e l’11, con Marte molto complesso. Marzo sarà un mese davvero magnifico, mentre ad aprile bisognerà salutare il furbo Mercurio, che andrà via dopo due mesi. A maggio si farà sentire un po’ di affaticamento, dovuto a Marte in posizione nascosta ma anche a Venere contraria, mentre a giugno non bisognerà assolutamente mettersi alla guida quando ci si sentirà nervosi o distratti. A luglio non mancheranno incontri ad alto tasso di emozione, mentre ad agosto la forma fisica non sarà al massimo. A settembre le stelle si concentreranno sull’ambito lavorativo, dopo la prima settimana, in cui ci si sentirà ancora un po’ estranei alla consueta quotidianità. Dal mese di ottobre il Sole autunnale, nostalgico e gentile, accompagnerà i nati sotto questo segno nel cammino verso la fine dell’anno, mentre novembre sarà un mese che scalderà il cuore grazie al Sole sensuale, avvolgente e misterioso. Per concludere, a dicembre bisognerà rallentare un po’ i ritmi.