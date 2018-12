Il Mondo di Patty, Brenda Asnicar ‘Antonella’ fa una pesante accusa: “Voleva sverginarmi, avevo 16 anni”

Dopo la denuncia di Thelma Fardin, i media sudamericani in queste ore hanno riportato una dichiarazione davvero pesante che Brenda Asnicar ha fatto qualche mese fa. L’attrice che ha interpretato il ruolo di Antonella in Il Mondo di Patty ha detto di aver ricevuto della avance da un attore adulto della serie ed ha aggiunto che l’uomo voleva “sverginarla”.

“Lui mi voleva. […]C’era un attore che mi disse che voleva sverginarmi e io avevo solo 16 anni. Voleva farlo davvero. Lui era un bell’uomo e la cosa mi sembrava quasi un complimento all’inizio. Poi ho capito che non lo era e ho detto di no. Noi donne già quando siamo ragazze vogliamo sentirci desiderate ed apprezziamo i complimenti, ma di sicuro gli uomini più grandi non hanno il diritto di andare oltre. Ci sono personaggi che credono di avere il diritto di poter dire e fare tutto. Adesso che ho 27 anni mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi detto di no a quell’attore molto più grande di me”.

Brenda Asnicar non ha mai fatto il nome dell’uomo che voleva sverginarla. Se non si tratta di Juan Darthes, significa che il cast maschile de Il Mondo di Patty aveva più di un porco al suo interno.

L’attrice ieri ha anche espresso il suo supporto a Thelma Fardin:

“Io sono in Colombia in questo momento, che il dolore non poterti accompagnare oggi. Con te vicino e lontano allo stesso tempo. Forza! #MiraComoNosPonemos. Non abbiate paura, parlate”.

