Brenda Asnicar parla (in italiano) dello scandalo scoppiato sul Mondo di Patty e Juan Darthés

Lo scorso gennaio Juan Darthes è stato incriminato ufficialmente dopo le accuse di Thelma Fardin e la giustizia nicaraguense ha formalmente accusato l’attore de Il Mondo di Patty di violenza aggravata ed ha emesso il mandato di arresto. Qualche giorno fa durante un’intervista fatta da Manuele Feula e Tommaso Zorzi, una delle protagoniste dell’iconica serie per ragazzi è tornata a parlare del caso. Brenda Asnicar ha detto la sua ed ha ripetuto più volte di credere alle parole di Thelma.

“C’è stata una denuncia che ha fatto una delle mie compagne, è stata una situazione da film dell’orrore. Non so ancora cos’è successo di preciso, la giustizia a volte è lenta. Io volevo bene anche a Juan, voglio bene alla sua famiglia, non so davvero cosa possa essergli successo. Io non sapevo nulla. Ma dobbiamo credere nelle nostre donne, dobbiamo sapere che questo non è un gioco. Io credo a Thelma, ovviamente.

Non so cos’altro dire. Per me è difficile, io stavo lavorando tutti i giorni, io non ho mai visto niente. Ho visto delle situazioni però non di questo tipo. Niente, non so cosa dire. Io sono rimasta sotto shock, è stata una sorpresa. Voglio ricordare Il Mondo di Patty come un momento della mia vita. Io sono un’artista a cui interessano tantissimo queste questioni, adesso io so perché sono chi sono. La vita ti mostra chi sei, per questo credo a Thelma e la supporto. Io cerco sempre di usare la mia musica per esprimere messaggi positivi. Le mandiamo davvero un abbraccio e alle altre attrici, anche a Laura”.