Briatore ha una nuova fidanzata di 49 anni più giovane: Elisabetta Gregoraci lo attacca – la reazione sui social

Questa settimana il settimanale Chi ha lanciato lo scoop sulla nuova fiamma di Flavio Briatore. Lei si chiama Bendetta, ha solo 20 anni, quasi 50 in meno del ricco imprenditore.

“Flavio Briatore, una ventenne al suo fianco. Si chiama Benedetta Bosi, studia legge e ha 20 anni (49 meno di lui). Si conoscono da poco, ma si sono piaciuti subito. Tanto che l’imprenditore l’ha già portata nel suo resort a Malindi. La loro prima uscita? A Monte Carlo, a cena da Cipriani. Dopo lui l’ha fatta riaccompagnare a casa sua a Milano, dal suo autista. Flavio le ha già mostrato le bellezze del Billionaire. Benedetta studia per diventare magistrato, ma sogna anche di diventare una modella. Nel 2017 Benedetta è stata Miss carnevale. La ragazza ha vinto la fascia a Pietrasanta in provincia di Lucca.”

Sui social in molti hanno lanciato shade a Briatore ed è arrivata qualche frecciatina anche da una persona molto vicina a Flavio: Elisabetta Gregoraci.

«Il problema non è avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», è stato il commento di un utente al quale la Gregoraci ha risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire».

«Il tuo ex marito ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna». A questo commento Elisabetta ha risposto così: «Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura. In questi anni ho sopportato veramente tanto».

Briatore e Benedetta: i commenti di Elisabetta Gregoraci

Fonte: Chi, Libero, Corriere