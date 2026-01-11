Brigitte Bardot, il marito rompe il silenzio: la vera malattia che l’ha uccisa è questa

Dopo dieci giorni di profondo cordoglio, è giunto il momento dell’ultimo addio all’icona del cinema francese, Brigitte Bardot. La sua scomparsa, avvenuta il 28 dicembre a 91 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile. I funerali, iniziati questa mattina a Saint-Tropez, hanno visto una partecipazione straordinaria di persone e figure pubbliche, tutte lì per renderle omaggio. Al fianco della famiglia, il marito Bernard d’Ormale, ha finalmente rotto il silenzio rivelando dettagli inediti sulle cause della morte di Brigitte attraverso un’intervista esclusiva a Paris Match. La notizia ha scosso il mondo, portando chiarezza su una perdita avvolta nel riserbo. La causa principale del decesso è stata una lunga e dolorosa battaglia contro una grave malattia.

Le parole di Bernard d’Ormale: Un dolore silenzioso

Le rivelazioni del marito, Bernard d’Ormale, hanno gettato luce sulla difficile realtà affrontata da Brigitte Bardot negli ultimi anni. “Brigitte soffriva di un cancro,” ha dichiarato d’Ormale nell’intervista. “Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita.” Queste parole svelano la tenacia con cui l’attrice ha combattuto la malattia, sottoponendosi a interventi chirurgici nella speranza di sconfiggerla. Il marito ha poi aggiunto dettagli commoventi sulla fase finale: “Negli ultimi tempi, il dolore alla schiena la debilitava e rendeva complicata ogni sua riabilitazione.” Questa sofferenza fisica, aggiunta alla malattia, ha reso gli ultimi tempi di Brigitte particolarmente difficili. Nonostante il dolore, il ricordo di d’Ormale è intriso di tenerezza: “La mattina del 28 dicembre, sul suo volto si è impressa una pienezza e una tranquillità straordinarie. Era bellissima, come ai tempi della giovinezza.” Bernard ha scelto di non entrare nei dettagli sulla tipologia specifica di tumore, mantenendo un velo di privacy sulla natura esatta della malattia che, nonostante le cure, ha purtroppo prevalso inesorabilmente.

Saint-Tropez in lutto: Un commosso tributo alla diva eterna

La cittadina di Saint-Tropez, tanto amata da Brigitte Bardot, si è stretta attorno alla sua icona per l’ultimo saluto. Dieci giorni dopo la sua scomparsa, l’attrice ha percorso per l’ultima volta le sue vie, accompagnata da una folla oceanica. I funerali hanno avuto inizio alle 11 del mattino con una toccante cerimonia religiosa presso la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption. Per permettere a tutti di partecipare, l’evento è stato trasmesso in diretta su tre schermi giganti posizionati nel centro, sul porto e davanti al municipio. La bara, ricoperta di bambù, è stata accolta con profondo dolore dal figlio dell’attrice. Durante le esequie, la celebre cantante Mireille Mathieu ha reso un sentito omaggio all’amica, con una performance che ha commosso i presenti. Al termine della funzione, una processione silenziosa ha accompagnato il feretro verso il suggestivo cimitero marino di Saint-Tropez. L’inumazione, avvenuta nella tomba situata a pochi metri dal mare con vista su Sainte-Maxime, è stata svolta nel rispetto della massima intimità familiare, un ultimo desiderio di riservatezza per la diva. Tra i volti noti presenti a dare l’addio figuravano il militante ecologista Paul Watson, Paul Belmondo e l’importante figura politica Marine Le Pen, a testimonianza dell’impatto trasversale che Brigitte Bardot ha avuto sulla società e sulla cultura.