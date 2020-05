Britney, Madonna e Mariah sul podio di iTunes: il video ringraziamento della Spears

Nei giorni scorsi i fan sono riusciti a riportare ai vertici di iTunes alcuni vecchi album di Madonna e Mariah Carey. La Regina del pop ha fatto il bis con una doppia numero 1, sia in USA, che in Italia. Ieri però è toccato a Britney Spears, che ha visto resuscitare il suo ultimo disco, Glory.

L’ultima fatica della Spears è arrivata alla numero 1 della classifica iTunes pop album, mentre alla seconda posizione c’era Charmbracelet di Mariah e alla terza Madonna con l’EP I Don’t Search I Find (remix). Praticamente le tre divinità del pop sul podio, il paradiso per qualsiasi fan del puttanpop.

La principessa del pop ha ringraziato il B Army con un videomessaggio: “Ciao ragazzi, oggi ho scoperto che Glory è arrivato alla numero 1 di iTunes. Non so cosa abbiate fatte, ma oggi per me è il miglior giorno di sempre“.

Che adorabile cucciola, la nostra piccola piromane preferita.

Britney Spears, il video ringraziamento per i fan.

Britney Spears says she’s having the BEST DAY EVER now that Glory is the #1 pop album on U.S. Itunes. #JusticeForGlory pic.twitter.com/P2jBGXh0Kr — Britney Fan (@BritneyHiatus) May 3, 2020

.@MariahCarey, @BritneySpears and @Madonna currently occupy the Top 3 spots on the US iTunes Pop Albums chart: 1️⃣ ‘Charmbracelet’

2️⃣ ‘Glory’

3️⃣ ‘I Don’t Search I Find’ (Remixes) pic.twitter.com/gt8lsHby7A — Pop Crave (@PopCrave) May 3, 2020