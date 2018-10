Britney Spears: il dolce messaggio ai fan per il ventennale di Baby One More Time

Britney Spears oggi festeggia 20 anni di carriera: era infatti il lontano ottobre 1998 quando in radio uscì Baby One More Time, singolo di debutto di quella verginella con le codine ammirata anni prima al Mickey Mouse Club.

In 20 anni di carriera Britney Spears ha pubblicato nove album di inediti (Baby One More Time nel 1999, Oops!…I Did It Again nel 2000, Britney nel 2001, In The Zone nel 2003, Blackout nel 2007, Circus nel 2008, Femme Fatale nel 2011, Britney Jean nel 2013 e Glory nel 2016) ed oltre 40 singoli con rispettivi video musicali, l’ultimo Slumber Party.

Britney Spears, Baby One More Time compie 20 anni

In occasione del ventennale di Baby One More Time (premi qua per rivedere le esibizioni più belle) Britney ha lasciato un tenero messaggio ai fan.