Britney Spears scippa la numero 1 in classifica a Lady Gaga

Lady Gaga in queste ore è la regina indiscussa delle classifiche di mezzo mondo, Chromatica è alla 1 in 75 paesi (che bomba), Sour Candy ha conquistato 60 prime posizioni e anche Rain On Me se la sta cavando bene. Poco fa però è accaduto l’impensabile, il team di Britney Spears ha deciso di rilasciare ovunque Mood Ring (brano contenuto nell’edizione giapponese di Glory). Il pezzo sta scalando tutte le chart ed ha raggiunto inaspettatamente la vetta di iTunes in USA e in altri 15 paesi, vendendo più di 5.000 copie in poche ore solo negli Stati Uniti, scalzando il duetto della Germanotta con le BLACKPINK e Rain On Me.



Nessuno ovviamente mette in discussione i risultati mastodontici di Stefani, ma la 1 di Mood Ring mostra quanto il B Army non abbia abbandonato la sua principessa e quanto a tutti manchi la musica di Britney Spears. Il team della popstar di Womanzier però dovrebbe farsi due domande, perché scartare Mood Ring dall’edizione internazionale di Glory è stato un errore imperdonabile.

Classifiche a parte, dopo una giornata di ascolti di Chromatica confermo che Fun Tonight è un capolavoro pop e che se la Germanotta non rilascerà un video…



Mood Ring is now #1 on iTunes US.. this is Britney’s FIRST #1 of the new decade and first since Make Me in 2016! Congratulations @britneyspears pic.twitter.com/tTtBZO2JjU — KingSpears (@godkneebitch) May 29, 2020