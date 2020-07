Britney Spears, un suo collaboratore vuota il sacco: “Mi ha chiesto aiuto e ha scritto una lettera per i fan”

Un anno fa il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva una lettera che Britney Spears avrebbe scritto in terza persona ed affidata ad un suo collaboratore. Adesso il fotografo Andrew Gallery ha deciso di vuotare il sacco ed ha raccontato la verità.

“Ho visto il movimento Free Britney e sento il bisogno di parlare. Ho lavorato con Britney Spears nel 2008 e 2009, sono anche andato con lei in tour. Siamo diventati amici e ci vedevamo tutti i giorni, in quel periodo mi dette una lettera che voleva vi leggessi. La lettera originale è stata distrutta dal suo team, ma per fortuna ne ho fatto delle copie. […] Nel 2008 ero sotto contratto e non potevo parlarvi di questa cosa. Adesso, vedendo quello che sta accadendo sono preoccupato per lei e ho voluto raccontare tutto”.

Posting a thread of videos uploaded by Andrew Gallery on Tik Tok, someone that worked with Britney in 2008 and was given a letter by her (1/5) #freebritney pic.twitter.com/Xk8UE4RfMo — 💎 (@heidiwood_) July 11, 2020

Prima il figlio, poi la cugina e adesso un’ex collaboratore, ormai non si tratta solo di rumor e teorie del complotto, mi pare chiaro che Britney Spears non sia libera e che non stia bene nella sua condizione.

La lettera di Britney Spears.