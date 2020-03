Terremoto Britney Spears, il figlio si collega a Instagram e racconta la verità: “Mia mamma si vuole ritirare, mio nonno è uno stron*o e deve morire”

Dal 2007 noi fan di Britney Spears abbiamo decine di domande rimaste senza una risposa. Il periodo buio della principessa del pop è stato liquidato con un documentario costruito ad arte dal suo team “For The Record“, che purtroppo ha spiegato ben poco di quello che è successo nella vita della Spears tra il 2007 e il 2008. Con Circus e il suo comeback nel 2009 ci siamo messi l’anima in pace ed abbiamo apprezzato e seguito la nuova versione della nostra popstar, fino al crollo dell’anno scorso. Britney ha cancellato misteriosamente la sua nuova residenza a Las Vegas ‘Domination‘ e subito dopo è stata chiusa in una clinica psichiatrica. Da quel momento il nulla, se non qualche post bislacco che Britney (o chi per lei) pubblica su Instagram. Come se non bastasse Jamie Spears combatte per avere sempre più controllo sulla vita di sua figlia e per questo è nato il movimento FreeBritney ed è intervenuta anche Lynne, la mamma di Britney.

Il team di Britney ha attaccato duramente i fan che hanno dato vita al FreeBritney, facendo passare tutti loro come pazzi complottisti. Ma è davvero così?

Stamani uno dei due figli della cantante, Jayden, ha creato un profilo Instagram ed ha fatto una live dove ha lanciato una serie di bombe. Il ragazzino ha detto che sua mamma vuole ritirarsi, che il nonno è uno stron*o che deve morire e che Britney non è libera.

Nuova musica? In realtà non l’ho vista fare molta musica recentemente. Una volta le ho chiesto della sua musica e lei mi ha detto ‘Oh, non lo so tesoro, penso che potrei semplicemente chiuderla qui’. Io le ho detto ‘Mio Dio ma cosa dici?'”

Mi piace Sam, penso che sia un bravo ragazzo, è ok. Cosa penso di mio nonno? Che sia uno stro**o e che può morire. Mia nonna invece è fantastica, la miglior nonna al mondo. Cosa penso del FreeBritney? Non lo so. Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io.

“Non vado a casa di mia madre da circa due settimane, adesso sono da mio padre e sto benissimo con lui. Le canzoni che preferisco di mia mamma? Credo Baby One More Time e Toxic, mia madre è come una leggenda.

Ovviamente si tratta di una live di un ragazzino di 14 anni, ma di sicuro è la conferma che qualcosa di strano c’è dietro a Britney e che forse chi ha appoggiato il Freebritney non era poi così folle.

Jayden Britney’s Spears son basically confirmed a lot of what the #freebritney movement stans for. All of those fake fans can gtfo now it’s time to free Britney pic.twitter.com/D0l5rzBFvv

Britney Spear’s son, Jayden Federline, went on an Instagram livestream in which he acknowledged the conservatorship situation that his mother is on. When asked about the #FreeBritney movement he stated:

“see that’s what I’m tryna do but they’re over me”.

Thoughts?👀 pic.twitter.com/MLJNEnmMko

— Pop Alerts (@PopAIertNews) March 4, 2020